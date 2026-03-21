Megérkezett az ötszázadik új autóbusz a Volán flottájába - közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán szombaton közzétett videójában.

Hegyi Zsolt emlékeztetett: 2025-2027 között ezer új autóbuszt terveznek forgalomba állítani, szombaton az 500. járművet vette át a társaság. Hozzátette, idén további 200 új busz érkezik, míg az utolsó 300-at jövőre állítják üzembe - tette hozzá.

Szavai szerint ezek a magyar gyártmányú, légkondicionált, nagyrészt alacsonypadlós, korszerű utastájékoztató rendszerrel ellátott új járművek forradalmasítják a buszközlekedést Magyarországon, hiszen ennyi új autóbusz már nagyon régen nem érkezett a Volán flottájába.

A MÁV-csoport vezetője a videóhoz írt kommentárjában felhívta a figyelmet arra, hogy naponta 6000 Volán-busz közlekedik Magyarországon, a járműpark pedig folyamatosan megújul. Jelenleg több mint 80 különböző típus szolgálja az utasokat, melyből az ezer új busz beszerzésével párhuzamosan mintegy 20 régi típust kivonnak a forgalomból.

"Az egységesebb flotta jó az utasnak, és jó a MÁV-csoportnak is: több kényelmet kínál és gazdaságosabb működést tesz lehetővé" - hangsúlyozta. Hozzátette, a szombaton érkezett buszok jövő héttől Nógrád, Heves és Borsod vármegyében teljesítenek szolgálatot.