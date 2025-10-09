Még hat napig tart a fokozott ellenőrzés Baranyában
2025. október 09. csütörtök 09:08
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el a vármegye közigazgatási területére.
A rendőrfőkapitány 2025. szeptember 15-én 0 órától október 15-én 24 óráig Baranya vármegye közigazgatási területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében.
Forrás: police.hu
