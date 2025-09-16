Már több mint egymillióan megkapták az élelmiszerutalványt
2025. szeptember 16. kedd 16:07
Jól haladunk, már több mint egymillió nyugdíjas kapta meg az élelmiszerutalványt - jelentette ki a Facebook-oldalára feltöltött videójában a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára.
Zsigó Róbert közölte: az árréscsökkentéssel megvédik a családokat, az időseket a túlzó és indokolatlan áremelésektől, emellett 30 ezer forintos élelmiszerutalványt adnak minden nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek.
Elmondta, hogy ez közel 2,4 millió embert érint, akik közül már több mint egymillióan meg is kapták az élelmiszerutalványokat, amit kisboltokban, piacokon, őstermelőknél vagy nagyobb üzletekben tudnak beváltani.
Jelezte, hogy október 15-ig mindenki megkapja az utalványt, és december 31-ig tudják azokat levásárolni.
MTI
