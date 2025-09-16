Döntött a Kúria, helybenhagyta a Pécs Pride betiltásáról szóló rendőrségi határozatot

Miután a rendőrség betiltotta a Pécs Pride-ot, egy magánszemély a Kúriához fordult jogorvoslatért, azonban a bíróság elutasította a keresetet, s helybenhagyta a korábbi határozatot. Ebből következően az LMBTQ-felvonulás jogszerűen nem tartható meg, a szervezők viszont továbbra is kitartanak szándékuk mellett.

Amint arról beszámoltunk, a rendőrség többek között a gyülekezési jog szigorítására és az Alaptörvény 15. módosítására hivatkozva betiltotta a Pécs Pride-ot.

A pécsi rendőrkapitányság határozata szerint nem volt más lehetőség, mert az elfogadott törvény előírja, hogy kizárólag olyan gyűlés tartható Magyarországon, amely „tekintettel van a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésére", nem népszerűsíti vagy jeleníti meg a homoszexualitást.

A döntésre akkor a Pride szervezői is reagáltak közösségi oldalukon. Közölték, hogy a döntés súlyos csapás, nem csak az LMBTQ-közösségnek, hanem mindenkinek, „aki hisz az emberi jogokban, a szólásszabadságban és a békés gyülekezés jogában". Megígérték, hogy megtartják a Pécs Pride-ot, ráadásul az eredeti időpontban.

Nem fogadjuk el, hogy elhallgattassanak minket. Nem hagyjuk, hogy megfélemlítsenek. Nem engedjük, hogy jogainkat lábbal tiporják - áll a bejegyzésben.

Egy magánszemély a hatóság döntésével szemben fordult bírósághoz, a keresetét azonban a Kúria elutasította.

Közleményük szerint a bejelentő keresete alapján a Kúria ítéletével a keresetet elutasította, és megállapította, hogy a gyülekezési hatóság a tényállást a szükséges mértékben tisztázta, a bejelentés tartalma és a felperes egyeztetés során tett kifejezett nyilatkozatából okszerűen következtetett arra, hogy a bejelentés a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény (Gytv.) 13/A. § (1) bekezdése szerint tiltott gyűlés megtartására irányul.

A Kúria úgy ítélte meg, hogy a gyűlésnek csak egy – akár összetett – célja lehet, ezért a bejelentésben megjelölt, vagy az egyeztetést követően rendelkezésre álló adatok alapján azonosított célt a gyülekezési hatóságnak egységben kell értékelnie. Ha a cél bármely eleme tilalmazott, akkor a gyűlés megtartását meg kell tiltani, függetlenül attól, hogy a célnak egyes más elemei nem tartoznak ebbe a körbe.

A szervezők közlése szerint a Kúria határozata ellenére sem mondanak le a rendezvény megtartásáról.

Képünk illusztráció, archív felvétel.

