A zebrán gázolt egy pécsi taxis, majd elhajtott

A Pécsi Rendőrkapitányság nyomozást folytat segítségnyújtás elmulasztása vétség elkövetésének gyanúja miatt.

Szeptember 5-én 9 óra 15 perckor egy idős hölgy gyalogosan közlekedett a Hajnóczy József utca irányából a Nendtvich Andor út irányába.

A nő a Kerényi Károly utca felé akart átmenni az úton a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, a zöld jelzésen, de amikor lelépett az úttestre, egy, a Hajnóczy József utca felől jobbra kanyarodó fehér taxi nekiütközött a bal lábának, amelynek következtében a motorháztetőre esett, majd lecsúszott az úttestre.

A taxi vezetője egy pillanatra megállt, majd elhajtott az Ybl Miklós utca irányába.



A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja volt az esetnek, és a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.