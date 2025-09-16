A zebrán gázolt egy pécsi taxis, majd elhajtott
2025. szeptember 16. kedd 10:52
A Pécsi Rendőrkapitányság nyomozást folytat segítségnyújtás elmulasztása vétség elkövetésének gyanúja miatt.
Szeptember 5-én 9 óra 15 perckor egy idős hölgy gyalogosan közlekedett a Hajnóczy József utca irányából a Nendtvich Andor út irányába.
A nő a Kerényi Károly utca felé akart átmenni az úton a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, a zöld jelzésen, de amikor lelépett az úttestre, egy, a Hajnóczy József utca felől jobbra kanyarodó fehér taxi nekiütközött a bal lábának, amelynek következtében a motorháztetőre esett, majd lecsúszott az úttestre.
A taxi vezetője egy pillanatra megállt, majd elhajtott az Ybl Miklós utca irányába.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja volt az esetnek, és a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Döntött a Kúria, helybenhagyta a Pécs...
- Karambollal indult a nap az 57-es...
- Megjöttek a friss adatok, ennyit...
- A zebrán gázolt egy pécsi taxis, majd...
- Jégeső, zivatar miatt adtak ki...
- Életművéért vehetett át kitüntetést...
- Megadták a kilövési engedélyt, a...
- Visszatért Pécsre Páva Zsolt:...
- Ingyen osztogatják a sört pénteken...
- Drogdílerre csaptak le a kommandósok...