Karambollal indult a nap az 57-es főút pécsi szakaszán

Egymásba hajtott két személykocsi Pécsett, az 57-es főút városi szakaszán, a Kanizsai Dorottya úton kedden reggel.

Az esethez a város hivatásos tűzoltói vonultak.

A járművekben összesen négyen utaztak, az egyik autóból egy embert a tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki, emellett áramtalanítottak.

A főút érintett szakasza olajjal, törmelékkel szennyeződött. Forgalmi akadályra kell számítani.