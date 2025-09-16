Karambollal indult a nap az 57-es főút pécsi szakaszán
2025. szeptember 16. kedd 08:47
Egymásba hajtott két személykocsi Pécsett, az 57-es főút városi szakaszán, a Kanizsai Dorottya úton kedden reggel.
Az esethez a város hivatásos tűzoltói vonultak.
A járművekben összesen négyen utaztak, az egyik autóból egy embert a tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki, emellett áramtalanítottak.
A főút érintett szakasza olajjal, törmelékkel szennyeződött. Forgalmi akadályra kell számítani.
Forrás: Katasztrófavédelem
