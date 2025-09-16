Majd' 140 milliót fizetett a MÁV az utasoknak augusztusban

Hivatalosan is vége a nyárnak: az iskolakezdéstől már utószezoni menetrend szerint közlekednek a MÁV-csoport járatai, az augusztusi adatokkal pedig immár teljessé vált a nyári időszakra vonatkozó összefoglaló statisztika.

A MÁV közlése szerint "az augusztusi adatsort azért is előzte meg nagy várakozás, mert hagyományosan ennek a hónapnak a menetrendszerűsége szokott az egyik legrosszabb lenni az évben. 2025-ben azonban sikerült megtörni az „augusztusi átkot": részben a célzott pályaépítéseknek, részben a mozdonybeszerzéseknek, illetve más, flottaerősítő lépéseknek köszönhetően a nyár utolsó hónapjában is folytatódni tudott az a tendencia, amely már júniusban és júliusban is megfigyelhető volt - még a nyár eleji nagy viharok ellenére is.

A tavalyi adatokkal összevetve mégis jól kivehető, hogy idén elmaradt a menetrendszerűség szokásos nyári „beszakadása".

Pedig az utasokon és a munkatársainkon túl a vasúti infrastruktúrát és járműállományt is megterhelő extrém hőség idén sem maradt el: 2025 augusztusában a középhőmérséklet országosan 0,5 fokkal haladta meg az 1991-2020-as átlagot, ráadásul közel kéttucat (!) halálos gázolás és több útátjárós baleset is akadályozta a menetrend szerinti közlekedést.

A 2024-es augusztushoz képest 6,58% javulás következett be, ráadásul a késéseknek sikerült csökkentenünk mind a számát, mind az átlagos hosszát: a pontatlanságok zöme 6-15 perc között alakult, míg az - 50%-os jegyár-visszatérítéssel kompenzált - 20 percnél nagyobb késés a vonatok kevesebb, mint 4%-ánál fordult elő. (Augusztusban a késési biztosítás keretében 137,2 millió forintot fizettünk vissza az utasainknak.)

Tavaly augusztushoz képest a Balatonnál is javult a menetrendszerűség: az észak-balatoni vonalon közel 9%-kal, a dél-balatonin közel 7%-kal".

