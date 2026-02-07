Egy újabb borult, szomorkás nap vár ránk vasárnap

Az ország nagyobb részén sok felhőre, egyes tájakon időszakosan borult égre lehet számítani, de éjszakától elsősorban az ország középső, északnyugat-délkeleti tengelye mentén hosszabb időre felszakadozhat a felhőzet.

Ezen a területen a legkisebb a csapadék esélye, másutt időszakos jelleggel előfordulhat kisebb eső, zápor.

Helyenként párássá, ködössé válhat a levegő.

Ma az Észak-Dunántúlon, a főváros tágabb térségében és az Észak-Alföldön az északnyugati, nyugati, vasárnap délután, este a Zemplén környezetében az északias irányú szél élénkülhet meg helyenként.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul, fagypont alá a kevésbé felhős tájakon hűlhet le a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 7 és 12 fok között várható, de északkeleten néhol kissé hidegebb is lehet.