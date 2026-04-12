Már 293 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező, a levélben szavazók névjegyzékére felvett 497 ezer választópolgár közül 293 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap délelőtti adatai szerint. Az eddig ellenőrzöttek közül több mint 232 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési képviselők választásán csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 18-áig felvetették magukat a névjegyzékbe, ezt mintegy 497 ezren tették meg.

Az NVI vasárnap délelőtti adatai szerint már 293 575 levélszavazatot leadtak a választópolgárok: 50 719-et közvetlenül, levélben juttattak el az NVI-hez, 242 856-ot pedig a külképviseleteken adtak le.

Az NVI hétfőtől ellenőrzi a beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatait. Az NVI nem teszi közzé, hány azonosító nyilatkozatot ellenőrzött, csak azt közölte, hogy eddig 232 109 érvényes szavazási iratot találtak. Az NVI adatai szerint a legtöbb érvényes szavazási iratot (100 759-et) olyan választók juttatták vissza, akik romániai értesítési címet adtak meg, szerbiai értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 40 444, németországi értesítési címmel rendelkező választóktól 3 031 érvényes szavazási irat érkezett már vissza.



Magyarországi értesítési címet megadó választóktól 802 érvényes szavazási irat érkezett vissza, kettős állampolgárságot tiltó országbeli értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 1 491, és van 82 673 olyan érvényes szavazási irat is, amelyet olyan választópolgárok adtak le, akik a névjegyzékbe vételérükről e-mailben történő értesítést kértek.

A szavazás napján a választópolgárok még leadhatják levélszavazatukat a külképviseleteken a külképviseleti szavazás ideje alatt (általában 6 és 19 óra között), valamint Magyarországon a 97 egyéni választókerületi székhelyen is 6 és 19 óra között.

