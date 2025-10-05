Ködös éj után egy kis napsütésre is számíthatunk hétfőn
2025. október 05. vasárnap 19:30
Hétfőn a köd, valamint rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, a kezdeti kevésbé felhős, naposabb - főleg dunántúli - tájakon ismét egyre több felhő képződik, illetve sodródik fölénk északnyugat felől.
Nagyobb eséllyel a Dunántúlon fordulhat elő helyenként futó zápor, míg a keleti országrészben kicsi a csapadék esélye, ott süthet a legtöbbet a nap.
Az északnyugati szelet - az északkeleti harmad és a délnyugati tájak kivételével - nagy területen élénk, olykor erős, néhol viharos lökések kísérhetik.
Délután 13-18 fok között tetőzik a hőmérséklet.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Ködös éj után egy kis napsütésre is...
- Kocsmákat és boltokat látogatnak meg...
- Közerkölcs megsértése miatt is...
- Lottó, lottó, a heti remény: itt van...
- Még tíz napig tart a fokozott...
- Péterffy Attila, Pécs balliberális...
- Péntektől házhoz szállítják Pécsett...
- Százharminc éves a Pécsi Nemzeti...
- Még hetekig pótlóbuszozhatunk a pécsi...
- Régiós találkozóra hívja a fiatalokat...