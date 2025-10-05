Ködös éj után egy kis napsütésre is számíthatunk hétfőn

Hétfőn a köd, valamint rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, a kezdeti kevésbé felhős, naposabb - főleg dunántúli - tájakon ismét egyre több felhő képződik, illetve sodródik fölénk északnyugat felől.

Nagyobb eséllyel a Dunántúlon fordulhat elő helyenként futó zápor, míg a keleti országrészben kicsi a csapadék esélye, ott süthet a legtöbbet a nap.

Az északnyugati szelet - az északkeleti harmad és a délnyugati tájak kivételével - nagy területen élénk, olykor erős, néhol viharos lökések kísérhetik.

Délután 13-18 fok között tetőzik a hőmérséklet.