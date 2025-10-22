Késő nyárias meleg lesz csütörtökön, aztán érkezik az eső

Csütörtökön már inkább csak az Északi-középhegység északi oldalán valószínű egész nap felhős idő, az ország más részein általában több órára kisüt a nap.

Kisebb időszakos eső, záporeső holnap estig kevés helyen fordulhat elő, ezt követően viszont nyugat felől beborul az ég, ezzel együtt kiterjedt frontális csapadékrendszer érkezik.

A délies szelet ma csak néhol a Dunántúlon, csütörtökön azonban már többfelé erős, a nyugati, északnyugati megyékben viharos lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön zömmel 20 és 26 fok között, a tartósan felhős tájakon jóval ez alatt alakulhat.