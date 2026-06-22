Kedden is kitart a kánikula, 35 fok is lehet

Éjszakára csökken a felhőzet, és az éjféli órákig még előfordulhatnak záporok, egy-egy helyen zivatar.

Az északias szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15, 20 fok között alakul, de a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken ennél pár fokkal melegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 30 és 35 fok között alakul.