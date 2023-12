Jó minőségű pezsgőkkel koccinthatunk szilveszterkor

Fokozatosan növekszik a pezsgő iránti érdeklődés az utóbbi időszakban Magyarországon - írja az Agrárminisztérium (AM) az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében.



Az ünnepi alkalmakon és különleges eseményeken kívül egyre többen fedezik fel a buborékos ital varázslatos világát a hétköznapokon is. A pezsgők sokszínűségének és különleges ízvilágának megismerése remek lehetőséget nyújt a hazai gasztronómia és kultúra számára is - fogalmaznak a közleményben.



Mint írják, a hazai termelők kiváló minőségű pezsgőket kínálnak az itthoni és nemzetközi piacokon egyaránt. A fogyasztói igények azt eredményezték, hogy egyre több borászat indult el a buborékok irányába is, az eredményeket pedig egyre több nemzetközi díj is jól jelzi. Mára már elmondható, reneszánszát éli a magyar pezsgő, mert csaknem 200 borászat állít elő ilyen italt. Ezek nagy részét a Felső-Pannon és a Duna borrégió fedik le. A Magyarországon előállított borok 5 százalékából lesz pezsgő. Ez 140-160 ezer hektolitert jelent évente.



Az utóbbi időben a magyar pezsgőimport nőtt, ami az ital iránti növekvő hazai keresletet is jelzi. A magyar pezsgőexport legnagyobb piacai Kanada, Románia, Észtország, Svédország és Lettország.



Az idei év bort és pezsgőt népszerűsítő kampányai már a nemzeti bormarketing stratégia végrehajtása keretében indultak el. Az idén elkészült stratégia elsődleges célja a boreladások növelése, valamint a termékstruktúra szűkítése mellett új kategóriák megteremtése. A dokumentum nemcsak marketingkommunikációval foglalkozik, hanem edukációs, gasztronómiai és turisztikai feladatok is megtalálhatóak benne - olvasható az AM közleményében.