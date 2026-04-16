Jelentősen emelkedett az üzemanyag-fogyasztás Magyarországon
2026. április 16. csütörtök 12:34
Az idei első három hónapban 8,1 százalékkal több motorbenzin és 13,3 százalékkal több gázolaj fogyott a kiskereskedelmi forgalomban Magyarországon, mint tavaly ugyanebben az időszakban; a teljes üzemanyag-fogyasztás így átlagosan 11,3 százalékkal nőtt - közölte a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) szerdán az MTI-vel.
A teljes fogyasztás 980 millió liter volt az év első negyedében, ezen belül 369 millió liter motorbenzint és 611 millió liter dízel üzemanyagot tankoltak a járművekbe a vásárlók a MÁSZ-tagvállalatok összesített adatai alapján.
A 95-ös motorbenzinből az autósok 302 millió litert tankoltak, ami éves összevetésben 6,3 százalékos növekedés, míg a prémium motorbenzinből az év első három hónapjában 67 millió liter fogyott, 17,2 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest.
Gázolajból 548 millió litert adtak el idén január és március között, ez 11,5 százalékos növekedés. A prémium dízel fogyasztása meghaladta a 63 millió litert, ami éves szinten 31,9 százalékos növekedés.
A szövetség tájékoztatása szerint a teljes kiskereskedelmi forgalomban eladott benzin körülbelül háromnegyedét, és a gázolaj mintegy kétharmadát a MÁSZ tagjai értékesítik. A MÁSZ-tagvállalatok az ország 2035 töltőállomásából 1057-et üzemeltetnek a 2025. december 31-i adatok szerint.
MTI
