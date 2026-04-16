Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán
2026. április 16. csütörtök 10:23
A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. április 16-án helyi idő szerint 1 óra 30 perckor 2,5 magnitúdójú földrengés keletkezett Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében.
A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földrengést, az obszervatóriumba eddig Bolhóról érkezett egy bejelentés.
A katasztrófavédelemhez nem jelentettek be károkat
MTI
