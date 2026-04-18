Még várják a jelentkezőket a Virágos Magyarország versenyre

Elindult a 2026-os Virágos Magyarország verseny jelentkezési időszaka. A szervezőbizottság, továbbá a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata, a Visit Hungary május 15-ig várja a települések regisztrációit az ország legnagyobb környezetszépítő kezdeményezésére.

A 33. alkalommal útjára induló verseny mára nagyszabású mozgalommá vált,

mely jóval túlmutat a virágos köztereken: a cél rendezett, élhető, fenntartható települési környezet kialakítása, a közösségek összefogásának erősítése és a környezettudatos szemlélet formálása.



Idén a program egyik legfontosabb üzenete, hogy a környezettudatos gondolkodás a mindennapi, helyi tettekkel kezdődik. A közösen elültetett és gondozott növények nemcsak a településképet formálják, hanem a jövő generációinak szemléletét is: a zöld környezetben felnövő gyerekek később is nagyobb felelősséggel fordulnak a természet felé, és jobban vigyáznak környezetükre.



„A program messze túlmutat a hagyományos értelemben vett virágosításon, ezért azokat a településeket is jelentkezésre bíztatjuk, ahol nincsenek klasszikus virágos utcák vagy terek. Az értékelés során a zöldfelületek minőségét, a fenntartható növényalkalmazást, a klímatudatos megoldásokat, valamint az élhető települési környezet megteremtéséért tett erőfeszítéseket helyezzük előtérbe" - hangsúlyozta Borbás Marcsi, a verseny fővédnöke.



A szervezők a kis falvaktól a nagyvárosokon át a fővárosi kerületekig öt települési kategóriában hirdetik meg a megmérettetést, amelyben idén is részt vesznek a határon túli magyar ajkú települések.



Több minisztérium és számos szakmai szervezet is értékes díjakat ajánl fel a versenyzőknek.



Idén is több tematikus díjat osztanak majd ki, amelyek évről évre a legnépszerűbb nevezési kategóriák közé tartoznak. Elismerik például az Év főterét és fasorát, és gazdára talál az Év óvodakertje és az Év zöld innovációja díj is. Újra lehet nevezni a Virágos városi és faluséták kategóriában: az elismerést azok a települések nyerhetik el, ahol a turistáknak lehetősége van vezetett sétákon felfedezni a különleges zöldfelületeket, parkokat és fasorokat.

Kiemelt hangsúlyt kapnak a helyi közösségek bevonásával megvalósuló zöldítési programok: a Virágzó Közösség díj az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósult kezdeményezéseket díjazza.

Idén bővül a díjak repertoárja: az Országos Tájépítész Díja a zöldinfrastruktúra szakszerű működtetéséhez szükséges helyi szakmai tudást ismeri el.

A pályázati feltételek és a részletes információk a program hivatalos felületein érhetők el.

