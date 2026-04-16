Új, modern ultrahangkészülékkel bővült a pécsi gyermekklinika eszközparkja

Csütörtökön adták át a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Gyermekgyógyászati Klinikáján azt az új, korszerű ultrahangkészüléket, amelyhez a Schneider Autóház Kft. felajánlása révén jutott hozzá az intézmény Intenzív Osztálya. Az eszköz a gyermekintenzív ellátásban nyújt jelentős segítséget, különösen a kritikus állapotú kis betegek biztonságosabb kezelésében.

Az Életmentő-Gyermekintenzív Alapítvány 28 éve elkötelezetten támogatja a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika Intenzív Osztályát, elsősorban a gyermekintenzív-ellátás területén használt, modern eszközökkel, valamint szakmai képzések támogatásával.

A Schneider Autóház Kft. eszközadományokkal járul hozzá az alapítványi munkához: 2024-ben egy modern inkubátort, 2025-ben lélegeztetőgépet adományoztak a gyermekek gyógyulásának támogatására.

Idén a vállalat egy közel 10 millió forint beszerzési értékű Mindray TE9 ultrahangkészüléket ajánlott fel az alapítvány számára.



Az adományként kapott ultrahangkészülék speciális, úgynevezett „hockey stick" lineáris vizsgálófejjel van felszerelve, amellyel a mélyvénás kanülök behelyezésében nyújt segítséget: az ultrahangos képalkotás révén az orvosok a beavatkozás teljes ideje alatt folyamatosan követni tudják a tű útját, pontosan látják, mikor érik el a nagyvénát.

Ennek köszönhetően a beavatkozás biztonságosabbá válik, és a szövődmények kockázata minimálisra csökkenthető.



A rendkívül kis méretű ultrahangfej különösen nagy előnyt jelent a koraszülöttek és újszülöttek ellátásában, hiszen ezeknél a pácienseknél a vénák felkeresése és kanülálása jóval nagyobb kihívást jelent.

Az új eszköz segítségével ezek a beavatkozások is nagyobb pontossággal és biztonsággal végezhetők el.



A PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán évente mintegy 50-60 alkalommal végeznek mélyvénáskanül-behelyezést, így az új ultrahangkészülék a mindennapi betegellátásban is kulcsszerepet tölt majd be.



Dr. Rózsai Barnabás, az Intenzív Osztály vezetője az új eszköz kapcsán elmondta: „az ilyen jellegű támogatások jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a legkorszerűbb technológiák álljanak rendelkezésre a súlyos állapotú gyermekek gyógyításában, ezáltal növelve a kezelések biztonságát és hatékonyságát."