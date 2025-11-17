Jelentős lehűlés érkezik, visszaesik a hőmérséklet

Hajnalig általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, ma a déli és keleti országrészben lehet még szakadozottabb a felhőzet.

Éjjel még több helyen lesz csapadék, sőt a hegyvidéki tájakon átmenetileg havas eső is eshet, de kedd reggelre, délelőttre fokozatosan megszűnik a csapadéktevékenység.

Eközben már hajnaltól csökkenni kezd északnyugat felől a felhőzet, így kedden jobbára gyengén felhős, napos, száraz idő várható, de egy Miskolc-Békéscsaba vonal mentén több gomolyfelhő képződhet, és ott helyenként zápor, hódara-zápor, hózápor is előfordulhat.

Ma a délnyugati, déli, majd délutántól az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet erős, helyenként viharos lökések kísérhetik.

Átmenetileg zivatarok környezetében is viharossá fokozódhat a szél. Éjjel és holnap a szél fokozatosan veszít erejéből, kedd délután már gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 1 és 6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 6 és 10 fok között valószínű.