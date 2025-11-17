Tizenegy pontos vállalkozási adócsökkentési megállapodást jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.



A miniszterelnök közölte: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) egy tizenegy pontból álló, a becslések szerint 80 és 90 milliárd forint értékű adócsökkentési és adóegyszerűsítési megállapodást kötnek. Hozzátette: a vállalkozók adóterheit csökkenteni fogjuk, az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágjuk.

Orbán Viktor a kamara elnökével közösen tartott eseményen elmondta,

az intézkedések között szerepel az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetes emelése, emelik az átalányadózók általános költséghányadát, a főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapot, valamint kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét.

A vállalkozókat százmillió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállításában és a zöld beruházásokban, adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére, megemelik a kiskereskedelmi adó határsávjait, valamint a kormány fél évvel elhalasztja az eredetileg január elsejétől tervezett üzemanyag jövedéki adóemelést - ismertette a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta: az intézkedések között szerepel még a társasági adóelőleg értékhatárának 5 millióról 20 millió forintra növelése, a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatára 150 millióról 180 millió forintra emelkedik, valamint 80 ezer egyéni vállalkozó számára indul el egy speciális adminisztrációcsökkentés.

