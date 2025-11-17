Nagyon durva baleset miatt lezárták a 6-os főút egy szakaszát
2025. november 17. hétfő 16:02
Két személygépkocsi és egy tűzoltóautó ütközött a 6-os úton, Bonyhád térségében, egy vasúti átjárónál, az utat teljes szélességében lezárták - közölte honlapján a rendőrség hétfő délután.
A tájékoztatás szerint az út 158-as kilométerénél egy Bonyhád irányából érkező jármű az előtte haladó autónak ütközött, amely áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött egy tűzoltóautóval.
A lezárás miatt a forgalom rendőri irányítás mellett Bonyhád útjain halad. A helyszínre mentő is érkezett - tették hozzá.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Elhunyt a pécsi szívklinika volt...
- A magyarországi hovátok ünnepét...
- Jön az első hó, viharos széllel...
- Pécsett mentettek életet: a tűzoltó...
- Adócsökkentési megállapodást...
- Nagyon durva baleset miatt lezárták a...
- Több mint félezer gólyafi repült ki...
- Ultramodern inkubátort fejlesztenek a...
- Záporok, jégeső miatt adtak ki...
- Harmincnyolc határsértő ellen...