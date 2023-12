Jelentős árhullám várható a Dunán és a Tiszán

Az érkező árhullámok miatt szombaton megkezdte működését az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) Országos Műszaki Irányító Törzse - tájékoztatta az OVF az MTI-t.



Erre azért volt szükség, mert a Duna és a Tisza vízrendszerén is nagy vízszintemelkedések indultak el a vízgyűjtőkön lehullott jelentős mennyiségű csapadék és annak változó halmazállapota miatt - tartalmazza a közlemény.



Az előrejelzések szerint elképzelhető, hogy 2013 óta először a Duna vízállása elérheti a budapesti alsó rakpartot is.



Azt írták: az elmúlt időszakban a Kárpát-medencében 10-30 milliméter közötti, az Alpokban ennél jóval több, helyenként 30-70 milliméter vegyes halmazállapotú csapadék esett. A változékony, gyakran csapadékos és szeles időjárás a hétvégén is folytatódik, több hullámban lehet további 10-20 milliméter, néhány osztrák vízgyűjtőn 25-30 milliméter közötti, vegyes halmazállapotú csapadékra számítani.



Vasárnaptól ráadásul felmelegedés várható a vízgyűjtőkön, ami 3000 méteres magasságban is elindíthatja a hóolvadást. Mindennek hatására a Dunán és mellékfolyóin árhullámok indultak, illetve indulnak meg - fűzték hozzá.



Az Országos Vízjelző Szolgálat szombat délelőtti előrejelzése szerint karácsonyra a Dunán Nagybajcsnál III. árvédelmi fokozat fölött tetőző árhullám érkezik, Győr térségében pedig az árhullám már vasárnap elérheti a rakpartot és a csónakházakat is. Budapesten a jövő hét közepén, előreláthatólag a II. fok szintjét megközelítően, az alsó rakpart szintje felett tetőzhet a folyó. Szintén árhullám várható a Rábán és az Ipolyon, előbbi Körmendnél vasárnap az I. fok körül, utóbbi a jövő héten I. fok felett tetőzhet - sorolták.



A Tisza vízrendszerén a Sajón karácsony napjaira újabb árhullám érkezik, az elsőnél némileg magasabb, Sajópüspökinél I. fok feletti tetőzéssel. Emellett a Zagyván ismét az I. fok fölé emelkedhetnek a vízállások, a Tarnán pedig újból II. fokú készültség várható. A Tiszán jelenleg a folyó középső szakaszán, több helyen az I. fok feletti vízállások mellett vonul le az árhullám - ismertették.



Végül hangsúlyozták, hogy a kialakuló árhullámok mértéke, a vegyes halmazállapotú csapadék és a többfelé 0 fok közeli hőmérséklet miatt továbbra is nagyon bizonytalan.



A vízügyes szakemberek ebben a helyzetben felkészültek az erők átrendezésére is - olvasható az Országos Vízügyi Főigazgatóság közleményében.