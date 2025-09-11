Jégeső, zivatar miatt adtak ki figyelmeztetést Baranyára

2025. szeptember 11. csütörtök 08:24

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki csütörtökön Baranyában is - derül ki a HungaroMet Zrt. veszélyjelzéséből.

 

 

 

A veszélyjelzés szerint Baranya vármegyében is hevesebb zivatarok kialakulására kell számítani szerdán, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.

 


 


 

 

 

MTI