Jégeső, zivatar miatt adtak ki figyelmeztetést Baranyára

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki csütörtökön Baranyában is - derül ki a HungaroMet Zrt. veszélyjelzéséből.

A veszélyjelzés szerint Baranya vármegyében is hevesebb zivatarok kialakulására kell számítani szerdán, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.