Jégeső, zivatar miatt adtak ki figyelmeztetést Baranyára
2025. szeptember 11. csütörtök 08:24
Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki csütörtökön Baranyában is - derül ki a HungaroMet Zrt. veszélyjelzéséből.
A veszélyjelzés szerint Baranya vármegyében is hevesebb zivatarok kialakulására kell számítani szerdán, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Költségvetési csalás miatt ítéltek el...
- Jégeső, zivatar miatt adtak ki...
- Töltőkábel okozott tüzet szerdára...
- Indul a férfitalálkozók ötödik...
- Megadták a kilövési engedélyt, a...
- Megrendelték az első száz repülőgépet...
- Elvonulnak a felhők, napsütéses órák...
- Háziorvosi rendelés felnőttek részére
- Átadták az Ifjúság úti campus...
- Régi fényében kapja vissza Pécs a...