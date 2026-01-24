Itt az enyhülés, olvad a természetes vizek jege

Az enyhülő időjárás miatt olvad a természetes vizek jege, ezért életveszélyes a jégen tartózkodni, a Balatonon jelenleg négy helyen szabad korcsolyázni - közölte az operatív törzs szombaton az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a Balatonon jelenleg csak a keszthelyi Városi Strandon, a balatonfüredi Esterházy Strandon, a balatongyöröki Községi Strandon, illetve a zánkai Központi Strandon szabad korcsolyázni.

Azt írták, a Balatonon három, a Zagyván egy esetben riasztották a tűzoltókat a jégről mentéshez. Pénteken délután Siófokon a Balaton jegéről mentettek ki egy 51 éves nőt a tűzoltók. A parttól ötszáz méterre korcsolyázott, amikor egy rianás miatti egyenetlen jégfelületen elesett, beszakadt alatta a jég és eltört a bokája.

A közlemény szerint a nő hívta a tűzoltókat, akik a jégre helyezett létra segítségével tudták megközelíteni a sérültet, akit egy speciális merevfalú hordágyon vittek ki a partra.

A másik balesetben Fonyódon, a Panoráma strandnál egy kilométerre a parttól szakadt be egy 17 éves fiú alatt a jég, akit az anyja ki tudott húzni, de a rianáson nem mertek átmenni, őket is a tűzoltók mentették ki.

A tájékoztatóban kitértek arra, hogy bajba került állatok miatt is hívták a tűzoltókat. A délelőtti órákban Hatvan külterületén, a Zagyva vasúti hídja mellett egy németjuhászt mentettek a tűzoltók a folyóból. Balatonfenyvesen, a parttól ötszáz méterre szintén egy kutya alatt szakadt be a jég, az ő életét azonban a tűzoltók már nem tudták megmenteni.



Az Operatív Törzs mindenkit arra kér, hogy természetes vizeknél csak a kijelölt területen menjen a jégre. Kizárólag nappal, jó látási viszonyok között, a part közelében szabad a jégen tartózkodni! A Balaton jegén több helyen is repedések, rianások alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég. Ezek a területek életveszélyesek!- hangsúlyozták.

Azt írták, egyedül senki ne menjen természetes víz jegére, a társaság minden tagjánál legyen feltöltött mobiltelefon. Amennyiben a jégen ropogást, recsegést hallanak, azonnal hasaljanak le, hogy nagyobb testfelülettel legyenek a jégen, ezzel is csökken a veszélye, hogy beszakad. Próbáljanak a part felé hason csúszva eljutni.

Kiemelték: ha a jég beszakad, kíséreljenek meg hassal felfeküdni a vízre és mellúszással ráúszni a part felőli jégre. Amikor a környezetükben valaki a jeges vízbe esik, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot!