Ismét egy brutálisan hideg éjszaka vár ránk

A köd és a rétegfelhőzet kiterjedése éjjel ismét növekszik, de elsősorban az északi, északkeleti tájakon maradhatnak tartósan derült körzetek.

Szerdán a rétegfelhőzet csökkenése mellett dél felől egyre több magasszintű felhőzet érkezik fölénk, mely késő délutántól meg is vastagszik.

Legfeljebb a tartósan borult, ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, esetleg ónos szitálás.

Az Észak-Dunántúlon néhol élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -15 és -7 fok között alakul, a derült, szélcsendes északkeleti helyeken mérhetünk ez alatti értékeket is.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán -7 és +2 fok között várható.