Ismét egy brutálisan hideg éjszaka vár ránk
2026. január 20. kedd 17:02
A köd és a rétegfelhőzet kiterjedése éjjel ismét növekszik, de elsősorban az északi, északkeleti tájakon maradhatnak tartósan derült körzetek.
Szerdán a rétegfelhőzet csökkenése mellett dél felől egyre több magasszintű felhőzet érkezik fölénk, mely késő délutántól meg is vastagszik.
Legfeljebb a tartósan borult, ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, esetleg ónos szitálás.
Az Észak-Dunántúlon néhol élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -15 és -7 fok között alakul, a derült, szélcsendes északkeleti helyeken mérhetünk ez alatti értékeket is.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán -7 és +2 fok között várható.
MTI
