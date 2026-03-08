Idén még nem volt olyan meleg, mint most szombaton
2026. március 08. vasárnap 12:11
Az ilyenkor szokásosnál 7-8 Celsius-fokkal melegebb volt szombaton az országban - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap.
Hozzátették: az éjszakák még sok helyen fagyosak, de a nappalok kifejezetten enyhék.
Szombaton a Nógrád vármegyei Szécsényben 19,2 Celsius-fokot mértek, az idén ilyen meleg még nem volt. Országos átlagban is 17 fok körül alakultak a maximumok, általában 7-8 fokkal magasabban, mint az ilyenkor szokásos - írták.
A bejegyzéshez készített infografika szerint Szécsényben 19,2 fokot mértek szombaton, a fővárosban, Újpesten pedig 18,8 fokot.
MTI
