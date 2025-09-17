Hűvös éj után napsütéses, kellemes nap vár ránk
2025. szeptember 17. szerda 19:30
Csütörtökön gyengén felhős, napos vagy derült időre készülhetünk, csapadék nem lesz.
Ma az északnyugati szél még sokfelé megélénkül, megerősödik, estére ugyanakkor gyengül a légmozgás, és csütörtökön a nyugatias szél már csak kevés helyen lehet élénk.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 21 és 26 fok között alakul.
MTI
