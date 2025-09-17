Hűvös éj után napsütéses, kellemes nap vár ránk

Csütörtökön gyengén felhős, napos vagy derült időre készülhetünk, csapadék nem lesz.

Ma az északnyugati szél még sokfelé megélénkül, megerősödik, estére ugyanakkor gyengül a légmozgás, és csütörtökön a nyugatias szél már csak kevés helyen lehet élénk.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 21 és 26 fok között alakul.