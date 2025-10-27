Hűvös éj után egy kis napsütésre is számíthatunk kedden

Éjszaka csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, kedden napközben pedig a felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap, majd délután északnyugat felől vastagabb felhőtakaró húzódik az ország északkeleti felére.

Az északi tájakon elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor.

Ma a délnyugati, nyugati szél élénk, holnap az északnyugatira, nyugatira forduló szelet többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, de a szélvédett, derült, fagyzugos helyeken ennél több fokkal hidegebb lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 11 és 18 fok között várható.