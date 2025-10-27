Hűvös éj után egy kis napsütésre is számíthatunk kedden
2025. október 27. hétfő 19:30
Éjszaka csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, kedden napközben pedig a felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap, majd délután északnyugat felől vastagabb felhőtakaró húzódik az ország északkeleti felére.
Az északi tájakon elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor.
Ma a délnyugati, nyugati szél élénk, holnap az északnyugatira, nyugatira forduló szelet többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, de a szélvédett, derült, fagyzugos helyeken ennél több fokkal hidegebb lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 11 és 18 fok között várható.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Mohácsot is érinti a Digitális...
- Agyonverte idős édesapját vasárnap...
- Köszöntjük Baranya vármegye új...
- XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta...
- Két autó ütközött Pécs határában,...
- Schubert Olívia személyében baranyai...
- Hűvös éj után egy kis napsütésre is...
- Az idei volt a nyolcadik legmelegebb...
- Az egyházmegyében szolgáló...
- Tizenhárom éves fiúra is lőttek...