Hűvös, borongós, esős napunk lesz vasárnap
2025. október 04. szombat 19:30
Nyugat felől fokozatosan beborul az ég, így éjjel és vasárnap is döntően erősen felhős vagy borult idő várható.
Kora estétől északnyugat felől egyre nagyobb területen elered az eső.
Vasárnap délelőtt keleten és délnyugaton, majd egyre inkább a déli megyékben fordulhat elő eső, záporeső.
Hajnaltól az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, néhol erős lökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 10 és 15 fok között várható, de a tartósabban csapadékos keleti és délnyugati határvidéken ennél kissé hűvösebb maradhat az idő.
MTI
