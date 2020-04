Hullámvasúton az időjárás, 10 fokot hűl a levegő, majd felmelegedés jön

Hidegfront érkezik a jövő hét elején, keddre mintegy 10 Celsius-fokot esik a hőmérséklet, a hét második felében viszont ismét melegszik az idő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn délelőtt szűrt napsütés várható, a nap második felében viszont észak felől megvastagszik a felhőzet, az ország északi felén több helyen zápor, főként északnyugaton zivatar is kialakulhat. Zivatarveszély miatt Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést is kiadtak. A szél nagy területen erős lesz, zivatarokhoz kötődve akár viharos lökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 7-12 fok lesz, napközben 20-26 fokig melegszik a levegő.

Kedden reggelig még túlnyomóan borult lesz az ég, majd a déli óráktól felszakadozik, csökken a felhőzet, és délután már általában többórás napsütés valószínű. Reggelig, kora délelőttig még többfelé valószínű eső, zápor, hajnalban néhány helyen átmenetileg havas eső is eshet, majd megszűnik a csapadék, és délután már legfeljebb csak elvétve lehet futó zápor. A szél megerősödik, a Dunántúl északnyugati részein és a Bodrogközben viharossá is fokozódhat. A minimumhőmérséklet 2 és 8, a maximumhőmérséklet 9 és 13 fok között valószínű.Szerdán az ország délnyugati harmadában derült, északkeleti felén felhősebb idő várható. Csapadék nem lesz. A szél megélénkül, kevés helyen meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 2, a legmagasabb hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul.Csütörtökön sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. A szél megélénkül, kevés helyen meg is erősödik. A leghidegebb órákban mínusz 4 és plusz 4, napközben 20 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.Pénteken többórás napsütés várható. Csapadék általában nem lesz, de az északi megyékben elvétve zápor előfordulhat. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A minimumhőmérséklet plusz 2 és 8, a maximumhőmérséklet 22 és 26 fok között alakul.Szombaton is több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. A szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A leghidegebb órákban 4-10, napközben 15-20 fokig melegszik a levegő.Vasárnap felhős idő valószínű hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, de csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet 1-10, a legmagasabb hőmérséklet 15-20 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.