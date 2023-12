Hollik: Magyarország megőrizte stabilitását

Magyarországon béke van, az ország megőrizte stabilitását ezekben a nehéz időkben is - hangsúlyozta a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez szombaton eljuttatott videónyilatkozatában.



Hollik István a videóban azt mondta: az idei év nagyon nehéz volt, "magunk körül csak gondokat és kihívásokat láthattunk": a szomszédban folyó háború alapjaiban rengette meg a "béke ígéretére" épített Európai Uniót, és "az elhibázott brüsszeli válaszlépések" csak tovább nehezítették a helyzetet. Egekbe szökő energiaárak, azt követő infláció és gazdasági visszaesés jellemezte Brüsszel szankciós politikáját - emelte ki.



Úgy folytatta, hogy a háború mellett a terror is "felütötte fejét" az öreg kontinensen; az Izraelt ért terrortámadás felbátorította a bevándorlótömegeket és felébresztette az alvó terrorsejteket is.



"Alig voltak hetek, amikor nem hallottunk valamilyen szörnyű merényletről, Hamász melletti tüntetésről vagy éppen az európai polgárok megfélemlítéséről" - mondta Hollik István, hozzátéve, hogy Európa nyugati országaiban még a karácsonyi vásárok sem lehetnek biztonságban.



Úgy fogalmazott: "az ilyen vészterhes időkben" a szeretteinkkel töltött karácsonyi együttlét is felértékelődik, hiszen "Magyarországon béke van, a stabilitásunkat megőriztük ezekben a nehéz időkben is, és jó reményekkel fordulhatunk a 2024-es év felé".



Hollik István a videó végén a maga és a Fidesz-KDNP nevében békés, boldog karácsonyt kívánt minden magyar embernek, és azt kívánta egész Magyarországnak, hogy teljenek békében az ünnepek.