Hollik: a baloldal megint Brüsszel érdekeit képviseli

Amikor a baloldal a mostanihoz hasonlóan a nemzeti konzultációt támadja, valójában Brüsszel érdekét képviseli - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Hollik István régi hagyománynak nevezte, hogy amikor a kormány nemzeti sorskérdésekben kikéri a magyar emberek véleményét, akkor az a baloldalnak nem tetszik, és támadja azt.



Azokban a kérdésekben, amelyekről a nemzeti konzultáció szól, súlyos vitáink vannak Brüsszellel - mondta, a legaktuálisabbnak nevezve Ukrajna európai uniós csatlakozását, hiszen arról nemsokára tárgyalnak az európai kormány- és államfők.



Egy komoly politikai vita van, nemcsak Brüsszellel, hanem a dollárbaloldallal is, ugyanis Gyurcsány Ferencék egyértelműen azt mondták, hogy álláspontjuk szerint Ukrajnát azonnal fel kell venni az EU-ba - fogalmazott Hollik István. Hozzáfűzte: erről Brüsszel elfelejtette megkérdezni az európai embereket, de a kormány a nemzeti konzultációban megteszi ezt.



A több felvetődő kérdés közül kiemelte: melyik Ukrajnát szeretné felvenni az EU? Azt, ahol a frontvonalak most húzódnak vagy a teljes országot? Ugyanis már a kérdés feltételével az EU rögtön ott találja magát a szomszédunkban zajló háború kellős közepében - jelezte.



Emellett az sem mindegy, hogy mennyi pénz kellene Ukrajna újjáépítésére, ezt Brüsszel kiszámolta-e és honnan fogják azt a pénzt előteremteni? Brüsszelben nincs pénz, csak a tagállamoknál, tehát akkor ez azt jelenti, hogy elveszik a tagállamoktól a pénzt erre? - tette fel a kérdést.



Szintén jelentős ügynek nevezte, hogy mi lesz az ukrán génmódosított gabonával, amelyet egyszer már beengedtek a brüsszeliek Európa területére és majdnem tönkre is ment bele az európai agrárium.



Fontos kérdés még az is, hogy mit keresett Alex Soros nemrég Ukrajnában, ahol uniós zászló előtt tárgyalt az ukrán miniszterelnökkel - mondta, felvetve azt, hogy vajon kit képviselt és mit akart Alex Soros.



Ezekre a kérdésekre ma Brüsszelben nincs válasz, sőt ezek a kérdések fel sincsenek téve - hangsúlyozta Hollik István.



A Fidesz kommunikációs igazgatója arról is beszélt, hogy amikor a kormány ellenáll Ukrajna EU-csatlakozásának, azt nemcsak Magyarországért teszi, hanem Európáért is küzd, mégpedig Brüsszel ellen, aki ebben a kérdésben is "elárulja az európai érdeket". Lehet, hogy más nagyhatalomnak, például az Egyesült Államoknak lehet érdeke Ukrajna EU-tagsága, de Magyarországnak és Európának nem ez az érdeke - magyarázta.



A szuverenitásvédelmi törvényről szólva Hollik István közölte: a szuverenitás védelmére szükség van, mert olyan történt 2022-ben, ami a rendszerváltás óta nem fordult elő Magyarországon. Volt egy közmegegyezés, hogy külföldről parlamenti választáson induló pártok nem fogadnak el pénzt. Voltak viták, de ezt mindenki betartotta, a baloldal azonban 2022-ben megszegte ezt, kiskapukat használt ki, és ezzel több mint 4,5 milliárd forintnyi dollár "gurult be" a pénztárcájukba, amelyet arra költöttek, hogy befolyásolják a parlamenti választásokat - emlékeztetett.



Mint mondta, önmagában ez a "világbotrány" indokolta azt, hogy áttekintsék a törvényeket, és a kiskapukat azonnal bezárják. Erről szól a szuverenitásvédelmi törvény, amelyet a Fidesz és a KDNP meg fog szavazni - hangsúlyozta a kormánypárti politikus.



Hollik István kitért arra is, hogy a Momentum egy olyan törvényjavaslatot terjesztett az Országgyűlés elé, amelyet a Soros-hálózathoz ezer szállal kötődő szervezet készített, amely külföldről fogadott be támogatásokat. Ebben olyan pontok is szerepelnek, amelyek ellenkeznek a magyar érdekkel, sőt egy más nagyhatalom, például az Egyesült Államok érdekében állnak.



Amit a Momentum és a Political Capital csinált, az mutatja meg, hogyan próbálják befolyásolni Magyarországon a politikát. Ezzel szemben kell kiállni, erre kell nemet mondani - húzta alá.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzeti konzultációban is elmondhatják az emberek a véleményüket a szuverenitás védelméről, hogy szükségesnek tartják-e a törvényt, helyénvalónak tartják-e, hogy a baloldal külföldről fogadott el forrásokat vagy azt, hogy a baloldal ehhez hasonló trükkökkel próbálja befolyásolni a politikát.



Az uniós csúcson a költségvetés kiegészítését Magyarország nem tudja támogatni - jelentette ki Hollik István, mert amit Brüsszel előterjesztett, elfogadhatatlan. Egyrészt pénzt kérnek arra, hogy a szomszédunkban folyó háború folytatódni tudjon - hiszen fegyverekre adják ezt a pénzt - másrészt a Magyarország által ellenzett közös EU-s hitelfelvétel kamatai elszálltak, és ezt nem tudja miből kifizetni Brüsszel.



Most azt mondják, hogy ők elrontották, mi pedig finanszírozzuk - jegyezte meg, hozzátéve, hogy ezt az álláspontot Magyarország nem tudja elfogadni. Arról nem is beszélve, hogy Brüsszel még arra is kér pénzt, hogy a bürokraták fizetését meg lehessen emelni - jegyezte meg Hollik István.