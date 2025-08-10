Hétfőn kissé enyhül a tikkasztó forróság
2025. augusztus 10. vasárnap 19:34
Túlnyomóan derült, napos idő lesz, de ma az északkeleti határ közelében és északnyugaton több lehet a gomolyfelhő, melyekből délután kis eséllyel kialakulhat zápor, zivatar.
Másutt csapadék nem várható.
A nyugati, délnyugati szél, északira, északnyugatira fordul, és többfelé megélénkül, a Dunántúli-középhegységben ma néhol, holnap Kelet-Magyarországon több helyen meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15, 22 fok között, de északkeleten néhol 15 fok alatt alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 27, 33 között várható.
MTI
