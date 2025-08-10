Hétfőn kissé enyhül a tikkasztó forróság

Túlnyomóan derült, napos idő lesz, de ma az északkeleti határ közelében és északnyugaton több lehet a gomolyfelhő, melyekből délután kis eséllyel kialakulhat zápor, zivatar.

Másutt csapadék nem várható.

A nyugati, délnyugati szél, északira, északnyugatira fordul, és többfelé megélénkül, a Dunántúli-középhegységben ma néhol, holnap Kelet-Magyarországon több helyen meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15, 22 fok között, de északkeleten néhol 15 fok alatt alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 27, 33 között várható.