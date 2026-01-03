Helyreállt a menetrend szerinti buszközlekedés Baranyában

2026. január 03. szombat 14:03

A késő délelőtti óráktól helyreállt a buszok menetrendje Baranya vármegyében.

 

A hajnalban kezdődött havazás miatt Baranya vármegye több települése nem volt meg közelíthető autóbusszal:

-Kisnyárád
-Lothárd
-Magyarsarlós
-Bisse
-Bakonya
-Szalánta-Németi.

Baranya vármegyében a téli útviszonyok miatt megnövekedett menetidővel közlekedtek az autóbuszok szombat reggel.

A menetrend szerint forgalom teljes egészében helyreállt Baranyában.

Forrás: MÁV