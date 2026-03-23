Harminc határsértőt tartóztattak fel hétvégén
2026. március 23. hétfő 07:48
Harminc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint szombaton hat, vasárnap húsz jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az ország belsejében négy határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 40 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
A megelőző héten - március 9-től 15-ig - a feltartóztatottak száma 25 volt.
Az elmúlt héten az ország belsejében tíz határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult - derül ki a rendőrségi összesítésből.
MTI
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Már elkezdték a szavazólapok nyomtatását
- Megdörrenhet az ég, záporok érhetik...
- Hogy is volt? 2014-ben Pécsett és...
- Orbán Viktor megszólalt Szijjártó...
- Harminc határsértőt tartóztattak fel...
- A vásárcsarnok népszerű árusa, Kovács...
- Várják a jelentkezőket a Virágos...
- Újonnan feltárt ősi Duna-meder...
- Bemutatták a Fidesz-KDNP egyéni...
- Hatalmas fordulat jön, viharos...