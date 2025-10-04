Fix 3 százalékos hitel indul a kis- és középvállalkozásoknak

Fix 3 százalékos kamatozású 150 millió forintos felső értékű hitelkonstrukció indul a magyar kis- és középvállalkozások számára a tervek szerint október 6-tól - jelentette be a miniszterelnök a Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón szombaton Budapesten.

Orbán Viktor hangsúlyozta, beérett a kormány és az iparkamara együttműködésének első látványosabb gyümölcse, egyben köszönetet mondott a kamarával korábban megkötött megállapodásért.



Ma az európai gazdaságról lényegében csak rossz híreket lehet hallani - emlékeztetett, hangsúlyozva, hogy romlik Európa versenyképessége, és nincs terv ennek javítására. Egy defenzív, szűkülő, "sündisznós testtartásos európai gazdaságpolitikát" látunk - értékelt.

Az energiaárak az egekben vannak, itt van az ukrán-orosz háború és azzal kapcsolatos gazdasági jellegű viták arról, hogy mennyi pénzt kell odaadni Ukrajnának, ezt honnan kell előteremteni, és ennek a pénznek nem lenne-e jobb helye inkább az európai gazdaságban - sorolta a problémákat.

Hangsúlyozta: ez nem jó egy olyan országnak, amely nemcsak megvédeni akarja, amit elért, hanem még fejlődni is akar.

A kormány gazdasági stratégiáját négy pontban összegezte: a saját otthonteremtéshez nyújtott 3 százalékos hitel, a vállalkozásoknak nyújtandó hasonló hitel, a családok adócsökkentése és emellett a vállalkozásokat célzó adócsökkentések.

Most a második pillérről beszéltünk: hogyan tudjuk a magyar vállalkozásokat olyan hitelhez juttatni, amelyet könnyen igénybe vehetnek, jelentős segítséget nyújt a számukra, nem bürokratizált, szabad felhasználású, a kamata fix, tehát a fölvétele nem jelent beláthatatlan kockázatot a vállalkozások számára, és eljuttatása a vállalkozókhoz egy kitaposott ösvényen keresztül történik, mert már van egy mechanizmus.



Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hétfőtől a Széchenyi Kártyával elérhető minden hiteltermék kamatát levisszük 3 százalékra. Ez elsősorban a kkv-knak nagy segítség, mivel rugalmasan igényelhető, szabadon felhasználható.