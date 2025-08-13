Felhőtlen, napos, nagyon meleg nap vár ránk csütörtökön

Folytatódik a felhőtlen, száraz idő, csütörtökön is zavartalan lesz a napsütés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12, 17 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb, vízpartok közelében, magasabb helyeken, belterületeken enyhébb idő lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 32, 37 fok között várható.