Ez már a hamisítatlan tél: komoly éjszakai fagyokkal indul a hét, a csapadék egyelőre megszűnik

Komoly éjszakai fagyok várhatók a jövő hét elején: hajnalban -9 és -3 fok közötti hőmérséklet valószínű, de a szélvédett északkeleti völgyekben hidegebb lehet. A csapadék megszűnik, a szél élénk, olykor erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 fok körül valószínű. A hét második felében lassú melegedés kezdődik, változékonyabb lesz az időjárás, és ismét előfordulhat eső, ónos eső, havas eső - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn a Dunától keletre is csökken a felhőzet, ugyanakkor északon, északkeleten maradhatnak erősen felhős tájak, arrafelé további havazás, hózápor fordulhat elő, délutántól csökkenő intenzitással és területi kiterjedtséggel. A nyugati szelet elsősorban a Győr-Budapest-Szolnok széles sávjában kísérik erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +3 fok között alakul.



Kedd hajnalban főleg északkeleten lehetnek ködfoltok, illetve rétegfelhőzet, amely napközben megszűnik. Általában gyengén felhős, napos idő várható. Estétől nyugat felől egyre több fátyolfelhő érkezhet, csapadék nem valószínű. A délnyugati, majd déli, délkeleti szelet többfelé kísérhetik élénk lökések. Hajnalban általában -9 és -3 fok között lehet a hőmérséklet, de a szélvédett északkeleti völgyekben hidegebb lesz. Kora délután -3, +3 fok várható.

Szerdán átmeneti szakadozások mellett nagyrészt erősen felhős időre lehet számítani. Helyenként előfordulhat hószállingózás, szitálás, ónos szitálás, majd gyenge eső is. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a déli, délkeleti szél. Hajnalban általában -9 és -3 fok között alakul a hőmérséklet, de a szélvédett északkeleti völgyekben hidegebb lehet. A csúcshőmérséklet -3 és +4 fok között valószínű.Csütörtökön jobbára erősen felhős vagy borult időre lehet számítani. Eleinte kevés, a délutáni, esti óráktól több helyen előfordulhat eső. Főleg délelőttig, elsősorban északon, északkeleten a hegyekben ónos szitálás, hószállingózás is előfordulhat. A keleti, délkeleti szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában -7 és +2 fok között alakul, a maximum 0 és +7 fok között valószínű.Pénteken átmeneti szakadozások mellett nagyrészt erősen felhős idő várható. A nap első felében több helyen várható eső, majd a nap második felében átmenetileg kevesebb, estétől viszont ismét több helyen valószínű csapadék. Az esőt helyenként havas eső, hó válthatja. A délnyugati, majd északnyugati szelet sokfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A minimum általában -4 és +4 fok között alakul, a csúcshőmérséklet többnyire 2 és 9 fok között valószínű, de a délkeleti országrészben 10, 13 fokot is mérhetnek.Szombaton kezdetben jobbára erősen felhős vagy borult idő valószínű, a nap második felében nyugat felől felszakadozhat a felhőzet. Egyre kevesebb helyen valószínű havazás, hózápor. Kezdetben főleg délkeleten, keleten eső, ónos eső, havas eső is előfordulhat. Többfelé megerősödhet az északi, északnyugati szél. A hajnali -7 - +1 fokról -2 és +2 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.Vasárnap változóan felhős időre van kilátás. Számottevő csapadék nem valószínű. Helyenként megélénkül az északi, északnyugati szél. Hajnalban általában -9, -3 fok, de a szélvédett északkeleti völgyekben hidegebb is lehet. Kora délután -3 - +2 fok várható.