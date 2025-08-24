Igen hűvös éj után borongós nap vár ránk hétfőn

Hétfőn a napközben képződő gomolyfelhők szétterülnek, helyenként erősen felhős is lehet az ég, északkeleten egy-egy helyen nem kizárt, hogy kisebb zápor is kialakuljon belőlük.

Hétfő estére újra csökken a felhőzet, kiderül az ég. Az északnyugati szél holnap nyugatira fordul, többször megélénkül, ma meg is erősödik.

Éjszaka gyenge marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 6 és 12 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 6 fok alatt, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken 12 fok felett alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 21 és 27 fok között valószínű.