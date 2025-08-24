Még három hétiig vonatozhatunk éjjel a fővárosból Splitbe
2025. augusztus 24. vasárnap 16:00
Az Adria InterCity szeptember 13-ig közlekedik Budapestr és Split között, heti 2-4 alkalommal.
2022-ben a Lonley Planet Európa 10 legszebb vonatútja közé választott Adria InterCityt.
Az Adria IC a Keleti pályaudvarról 18:45-kor indul, a Balaton déli partján haladva éri el az országhatárt, majd a Dinári-hegységben a tengerszint felett 900 méter magasan fekvő hágók leküzdése után ereszkedik le a tengerpartra, és 9:49-kor érkezik Split központjába az óváros és a kikötő közvetlen szomszédságába.
Budapesten (Keleti pályaudvar és Budapest-Kelenföld) kívül Székesfehérváron, Siófokon, Fonyódon, Balatonszentgyörgyön, Nagykanizsán és Gyékényesen is fel lehet szállni, illetve hazafelé le lehet szállni.
A vonat visszafelé Splitből 17:43-kor indul, Budapestre másnap 9:35-re érkezik.
A hálókocsiban utazók többféle reggeli menü közül választhatnak, melyet az étkezőkocsiban is elfogyaszthatnak. A kocsik utaskísérőitől a teljes út során ételek és italok vásárolhatók. Az étkezőkocsiban forinttal, euróval, bankkártyával, valamint Magyarország területén valamennyi SZÉP-kártyával is lehet fizetni.
MTI
