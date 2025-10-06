Elvonulnak a felhők, napsütéses órák várnak ránk kedden
2025. október 06. hétfő 19:30
Éjszakára a gomolyfelhők feloszlanak, a Dunántúlon is kevesebb felhő várható, de észak felől továbbra is érkeznek kisebb-nagyobb felhőtömbök.
Hajnalra a szélcsendes, derült helyeken foltokban pára, köd képződik.
Napközben gomolyfelhők képződnek, illetve sodródnak fölénk, az ország legnagyobb részén többórás napsütés valószínű. Futó zápor továbbra is előfordulhat.
Az északnyugati, északi szél napközben nagy területen lesz élénk, főként a Dunántúlon olykor erős széllökés is lehet, éjszaka gyengébb lesz a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3, 10 fok között alakul, de a szélcsendes, derült tájakon hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 14, 19 fok között várható
