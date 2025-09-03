Elvonulnak a felhők, napsütéses napunk lesz csütörtökön

Éjszakára többfelé kiderül az ég, de a keleti tájak fölé változó vastagságú felhőzet érkezhet, miközben hajnalra helyenként pára, köd képződik.

Utóbbiak feloszlását követően csütörtökön napos, gyengén felhős időre van kilátás.

Összességében kevés helyen valószínű zápor, zivatar - főként hazánk keleti, délkeleti felén.

Ma még nagyrészt a Dunántúlon kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet, majd mérséklődik, gyengül a légmozgás. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, de a nyugati hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 27 és 34 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb idő.