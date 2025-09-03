Elvonulnak a felhők, napsütéses napunk lesz csütörtökön
2025. szeptember 03. szerda 19:30
Éjszakára többfelé kiderül az ég, de a keleti tájak fölé változó vastagságú felhőzet érkezhet, miközben hajnalra helyenként pára, köd képződik.
Utóbbiak feloszlását követően csütörtökön napos, gyengén felhős időre van kilátás.
Összességében kevés helyen valószínű zápor, zivatar - főként hazánk keleti, délkeleti felén.
Ma még nagyrészt a Dunántúlon kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet, majd mérséklődik, gyengül a légmozgás. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, de a nyugati hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 27 és 34 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb idő.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Mohácsról, Bátaszékről is indul...
- Csaknem százzal húzta autója után...
- Szentmisével egészül ki a térdeplő...
- Baranyában is roppant népszerű volt a...
- Még három hétig nem a Keletibe...
- Elvonulnak a felhők, napsütéses...
- Felfalta a város a legendás pécsi...
- Se nyugta, se bejelentett dolgozók, s...
- Pécsre érkezik Kapu Tibor, gyerekek...
- Idén is kérhetik a szülők a HPV...