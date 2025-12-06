Előbb beborul, aztán kiderül, majd ismét jönnek a felhők

Szombaton az esti óráktól ismét egyre többfelé borul be az ég, ezzel együtt pedig növekszik a csapadékhajlam.

Vasárnap kora reggeltől északnyugat felől átmenetileg szakadozik, csökken a felhőzet, ezzel együtt csökken a csapadék esélye - estig azonban az ország keleti, délkeleti felén még borult maradhat az idő, és gyenge eső is előfordulhat.

Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +8 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap nagyrészt 7 és 12 fok között valószínű, de Borsodban ennél pár fokkal hidegebb, északnyugaton pár fokkal melegebb is lehet.