Sombereken készült az év legjobb magyar napraforgóméze!

A XVI. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztiválon szombaton hirdették ki a fajtamézek versenyének eredményét és az idei év legjobb magyar mézét.

2025-ben az Év kiváló magyar méze az örményesi Borhi család napraforgó krémméze lett, amely egyben a különlegesméz kategória első helyezettje is lett.

A legjobb vegyes virágmézet a nagyfügedi Dávid Méhészet készítette; a legjobb akácmézet pedig a kaposmérői Hanzel Róbert, aki a korábbi években több díjat is begyűjtött már.

A legjobb napraforgóméz Somberekről, Reith Jánosnétól érkezett.



A legjobb repcemézet a szeghalmi Nagy István János küldte be, fajtaméz kategóriában a kiskőrösi Vidók Zoltán hársméze diadalmaskodott idén; az egyéb fajtaméz kategóriában pedig ugyancsak Kiskőrösről Szomor Balázs galagonyaméze hozta el az első helyezett díját

- tájékoztatta az MTI-t Árgyelán János versenyigazgató, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) Békés vármegyei szaktanácsadója.

A felhívásra idén 373 mintát küldtek be a méhészek az ország egész területéről.

Az első körös zsűrizésnél a szakemberek olyan értékelési szempontokat figyeltek, mint a tisztaság, a víztartalom, a jellemző szín, a méz fajta szerinti illatjellege, az íz tisztasága, a csomagolás, valamint a harmónia, az összbenyomás.

Ezt egy laboratóriumi vizsgálat követte, ahol a víz-, a pollen- a glükóz- és fruktóz- és az úgynevezett HMF-tartalmát elemezték. Utóbbi arra utal, hogy a mézet melegítették-e vagy főzték-e, vagy sem.

Végül egy második körös zsűrizés alakította ki a továbbjutó 43 tételből a végső sorrendet.

Árgyelán János elmondta, értékesítéskor a versenyen megszerzett eredmény, minősítés plusz marketingértéket ad a mézeknek.

