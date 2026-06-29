Eddig még soha át nem élt forróság tör ránk kedden

A sok napsütés mellett kevés gomolyfelhő lesz az égen, kedden elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar.

A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés előfordulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 19 és 25 fok között valószínű, csak kevés helyen lehet ennél hűvösebb, ugyanakkor vízpartokon, városokban ennél melegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 36 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum-hőmérsékleti rekord is megdőlhet.