Több baranyai településen is áramszünetre kell készülni

Több települést is érintő, előre tervezett kimaradásokra kell számítani Baranya vármegyében a héten. Az áramszünetek többnyire reggel kezdődnek és a délutáni órákig tartanak.

A karbantartási munkálatok célja a villamosenergia-hálózat biztonságos és zavartalan működésének fenntartása, ugyanakkor a tervezett áramszünetek több ezer baranyai lakost érinthetnek a hét során.

Az alábbi településeken kell tervezett áramszünetre készülni:

2026.06.30. - kedd

Bóly (08:00- 16:00)

Alsótukár utca, Felső Tukár, Pincesor, Trischlerpuszta,

Kárász (11:30- 15:00)

Hóvirág utca, Petőfi Sándor utca.

Kistótfalu (08:00- 10:00)

Arany János utca, Bem Apó utca, Dózsa György utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi utca.

Pécs (08:00- 15:00)

Basamalom út, Tüskésréti út.

Siklós (08:00- 16:00)

Barth utca, Basarét utca, Dózsa György utca, Dráva köz, Gelencsér Sebestyén utca, Gyár utca, Rozmaring utca, Simon Béla utca, Szársomlyó, Szegfű utca, Széchenyi utca.

Szászvár (08:30- 12:00)

Boglárka utca.

Villány (08:00- 10:00)

Baross Gábor utca.

2026.07.01. - szerda

Babarc (08:00- 16:00)

Hrsz 055/66

Szajk (08:00- 16:00)

Hrsz 043/5

2026.07.02. - csütörtök

Babarc (08:00- 16:00)

Hrsz 055/66

Lothárd (08:30- 11:30)

Ady Endre utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca.

Magyarszék (08:00- 16:00)

Erdőalja utca, Kossuth utca, Szőlő utca, Szőlőhegy utca.

Pécs (Pécs (08:00- 16:00)

Boros utca, Fő tér, Kemény Zsigmond utca, Kis János utca, Kultúrház utca, Mester utca, Németh Béla utca, Paál László utca.

Sellye (08:00- 16:00)

Fürdő utca.

Szajk (08:00- 16:00)

Hrsz 043/5

2026.07.03. - péntek

Hetvehely (09:00- 12:00)

Erdész utca.

Magyarszék (08:00- 16:00)

Erdőalja utca, Kossuth utca, Szőlő utca, Szőlőhegy utca, Zrínyi utca.

Szigetvár (08:30- 15:30)

Dencsházai út.