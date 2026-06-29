Több baranyai településen is áramszünetre kell készülni
2026. június 29. hétfő 16:02
Több települést is érintő, előre tervezett kimaradásokra kell számítani Baranya vármegyében a héten. Az áramszünetek többnyire reggel kezdődnek és a délutáni órákig tartanak.
A karbantartási munkálatok célja a villamosenergia-hálózat biztonságos és zavartalan működésének fenntartása, ugyanakkor a tervezett áramszünetek több ezer baranyai lakost érinthetnek a hét során.
Az alábbi településeken kell tervezett áramszünetre készülni:
2026.06.30. - kedd
- Bóly (08:00- 16:00)
Alsótukár utca, Felső Tukár, Pincesor, Trischlerpuszta,
- Kárász (11:30- 15:00)
Hóvirág utca, Petőfi Sándor utca.
- Kistótfalu (08:00- 10:00)
Arany János utca, Bem Apó utca, Dózsa György utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi utca.
- Pécs (08:00- 15:00)
Basamalom út, Tüskésréti út.
- Siklós (08:00- 16:00)
Barth utca, Basarét utca, Dózsa György utca, Dráva köz, Gelencsér Sebestyén utca, Gyár utca, Rozmaring utca, Simon Béla utca, Szársomlyó, Szegfű utca, Széchenyi utca.
- Szászvár (08:30- 12:00)
Boglárka utca.
- Villány (08:00- 10:00)
Baross Gábor utca.
2026.07.01. - szerda
- Babarc (08:00- 16:00)
Hrsz 055/66
- Szajk (08:00- 16:00)
Hrsz 043/5
2026.07.02. - csütörtök
- Babarc (08:00- 16:00)
Hrsz 055/66
- Lothárd (08:30- 11:30)
Ady Endre utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca.
- Magyarszék (08:00- 16:00)
Erdőalja utca, Kossuth utca, Szőlő utca, Szőlőhegy utca.
- Pécs (Pécs (08:00- 16:00)
Boros utca, Fő tér, Kemény Zsigmond utca, Kis János utca, Kultúrház utca, Mester utca, Németh Béla utca, Paál László utca.
- Sellye (08:00- 16:00)
Fürdő utca.
- Szajk (08:00- 16:00)
Hrsz 043/5
2026.07.03. - péntek
- Hetvehely (09:00- 12:00)
Erdész utca.
- Magyarszék (08:00- 16:00)
Erdőalja utca, Kossuth utca, Szőlő utca, Szőlőhegy utca, Zrínyi utca.
- Szigetvár (08:30- 15:30)
Dencsházai út.
EQM
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