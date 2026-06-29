Kilencvenegy éves melegrekord dőlt meg vasárnap
2026. június 29. hétfő 12:27
Vasárnap is megdőlt a napi országos és budapesti melegrekord, hajnalban pedig új fővárosi és egyben országos napi legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord is született - közölte a HungaroMet Zrt. hétfőn a honlapján.
Azt írták: vasárnap kissé tovább erősödött az eddig is nehezen viselhető hőség. A legforróbb órákban több helyen is 40 Celsius-fok fölé emelkedett a csúcshőmérséklet, így ismét megdőlt az országos napi legmagasabb maximumhőmérséklet rekordja.
A Budakalászon mért 40,7 fok az 1935-ben Szarvason ugyanezen a napon rögzített 39,9 Celsius-fokos napi szélsőértéket szárnyalta túl.
Az Újpesten a délutáni hőségben regisztrált 40,6 Celsius-fok az 1935-ben rögzített 39,5 Celsius-fokos fővárosi napi legmagasabb maximumhőmérsékleti rekordot döntötte meg.
Budapest, János-hegy állomáson hajnalban csupán 26,1 Celsius-fokig tudott lehűlni a levegő, amellyel új fővárosi és egyben országos napi legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord született.
A korábbi fővárosi rekorder Budapest, Lágymányos volt, 2017-ben ugyanezen a napon mért 22,2 Celsius-fokos napi minimumával, míg az eddigi országos rekordtartó Szarvas 1935-ös 23,6 Celsius-fokos értéke volt - áll a közleményben.
MTI
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