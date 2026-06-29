Hétfőn és kedden nem látogatható a Pintér-kert Arborétum
2026. június 29. hétfő 10:56
A hőségre való tekintettel 2026. június 29-30-án (hétfőn és kedden) a Pintér-kert Arborétum zárva tart, közölte a nemzeti park.
Az arborétumban szerdától várhatóan már az eredeti rend szerint fogadják a látogatókat.
Forrás: DDNP
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