Hétfőn és kedden nem látogatható a Pintér-kert Arborétum

2026. június 29. hétfő 10:56

Hétfőn és kedden nem látogatható a Pintér-kert Arborétum
A hőségre való tekintettel 2026. június 29-30-án (hétfőn és kedden) a Pintér-kert Arborétum zárva tart, közölte a nemzeti park.



 Az arborétumban szerdától várhatóan már az eredeti rend szerint fogadják a látogatókat.

 

Forrás: DDNP