Huszonhét határsértőt tartóztattak fel hétvégén
2026. június 29. hétfő 09:32
Huszonhét határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint szombaton 7, vasárnap 19 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az ország belsejében egy határsértőt fogtak el, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 46 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A megelőző héten - június 15-től 21-ig - a feltartóztatottak száma 32 volt.
MTI
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