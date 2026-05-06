Csütörtökön is számíthatunk zivatarokra, égzengés is lehet

Éjszakára délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, amely csak csütörtök délutántól kezd el nyugat felől csökkenni.

Éjszaka a középső, majd a keleti tájakon fordulhatnak elő záporok, néhány helyen az ég is megdörrenhet.

Csütörtökön több helyen, nagyobb számban a délkeleti, keleti országrészben alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok.

Nem fog mindenütt esni!

A délnyugati, déli szelet élénk, ma az északnyugati országrészben olykor erős lökések kísérik.

Zivatarok környezetében megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul.

