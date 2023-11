Csaknem az összes italos palackot visszagyűjthetik

Az új visszaváltási rendszerrel a mostani 40 százalék körüli szintről 90 százalék fölé nőhet az egyszer használatos italos palackok visszagyűjtési aránya - mondta a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója kedden Budapesten.

Pethő Zsolt, a MOHU telephelyén mutatta be újságíróknak a palackok visszaváltására szolgáló nagy méretű automaták működését és legfontosabb jellemzőit.



Fontos feladatuk volt egyrészt, hogy országos lefedettségű és kényelmesen használható rendszert tudjanak kialakítani, másrészt pedig, hogy az - automaták segítségével és a kézi visszavétellel - begyűjtött hulladékból az üvegnél, a fémnél és a műanyagnál is újra palackok legyenek - ismertette Pethő Zsolt.



Szabó Szilvia, a MOHU Gyártói felelősségi rendszerek vezetője elmondta, mintegy 50 milliárd forintot tesz ki a teljes visszaváltási hálózathoz kapcsolódó beruházási költség, amit a Mol önerőből biztosít. Ez lefedi egyebek mellett az automaták gyártását, telepítését és a hozzájuk tartozó informatikai rendszer működtetését.



Megjegyezte, hogy a palackozók számára megállapított úgynevezett csatlakozási díj 5 év alatt megtéríti a Mol kezdeti beruházásait. A csatlakozási díjat az alapján fizetik a palackozók, hogy negyedévente mennyi csomagolást bocsátottak ki.



Közölte, hogy a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű üzleteket tekintve már 1000 automatát telepítettek, de ez a szám hetente bővül. Számításaik szerint az országban a következő időszakban 4000-5000 visszaváltási pont létesül és még ugyanennyien lesznek, akik a kézi visszaváltás lehetőségével élnek majd. Utóbbi csak tavasszal indul majd el.



Szabó Szilvia elmondta, hogy bár a törvény szerint csak a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű üzletekben kötelező a visszaváltási automata, azonban ezek telepítését a MOHU a 200 négyzetméternél nagyobb alapterületű üzletek számára is javasolja. A csatlakozásról és az automaták kiválasztásáról minden információ a MOHU honlapján olvasható.



Szólt arról is, hogy a gyártást tekintve három céggel állnak kapcsolatban. A nagyobb automatákat a norvég TOMRA és az észak-amerikai bázissal rendelkező Envipco gyártja. E cégek már létrehozták magyar leányvállalataikat is, amelyek a gépek telepítését és a szervízhálózatot biztosítják. Emellett partnerük még a Returmatic, amely kisteherautóba applikált mobil automatát gyárt és működtet. Ez utóbbi gyűjti majd be 1000 palackonként a kézi visszaváltással begyűjtött palackokat a kiskereskedőktől.



Szabó Szilvia úgy vélte, a 400 négyzetméter vagy annál nagyobb alapterületű üzletek 95-98 százaléka már előirányzott telepítési dátummal rendelkezik. Az automaták telepítése azonban 2024 januárjában és februárjában is folytatódik. Ennek egyik oka, hogy idén november végén elindul egy hasonló rendszer a román piacon, ami minden gyártási kapacitást lefoglal.



Emlékeztetett, 2024. január 1-jétől a vásárlók már találkozni fognak a legtöbb 400 vagy annál nagyobb alapterületű üzletben visszaváltó automatával. Az ezekbe helyezhető üvegek, PET palackok, alumíniumdobozok csak egy része lesz ellátva a visszaváltást jelző logóval, ugyanis a gyártók 2024. júniusáig felkészülési időt kaptak.

Fontos, hogy a vásárlók az automatába helyezett terméket ne nyomják össze, mert a gép csak az épen maradt palackokat tudja visszaváltani. A vásárló a visszaváltható logóval ellátott palack beváltásáért az automatából utalványt kaphat, amit a kasszánál be tud váltani készpénzre vagy levásárolhatja. A másik lehetőség, hogy jótékony célra fordítják, tavasztól pedig applikáció alkalmazásával már közvetlen bankszámlára is utalható a palackokért járó összeg